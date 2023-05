Friesland Pop presenteert jong hiphoptalent in Mukkes

wo 10 mei 2023 15.42 uur

LEEUWARDEN - Op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei vinden de laatste voorrondes van de Kleine Prijs van Fryslân plaats. Dit is een initiatief van Friesland Pop, met als doel om startende muzikanten uit Friesland een podium en coaching te bieden. Deze keer is het de beurt aan artiesten in de categorie hiphop. Met hun deelname aan het talentontwikkelingstraject strijden zij om een plek in de finale op 7 juli in Neushoorn.

De voorrondes vinden plaats op 18 en 19 mei om 20:00 in Alternative Café Mukkes in Leeuwarden. De deelnemende acts zijn Trippleg, Bidbeefsauce, Hoodie, Kid Anarkist, Davide, Lil Pier, Rayybeezy en Souf.