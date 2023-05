De meest originele casino games in 2023

wo 10 mei 2023 15.34 uur

LEEUWARDEN - Het online casino bevat natuurlijk tal van games, maar voor wie het beu is op typische gokkasten of live casino games te spelen, hebben moderne Nederlandse online casino’s tal van unieke opties. In dit artikel kom je te weten wat de meest originele casino games zijn.

Pai Gow

Dit Chinese spel speel je niet met kaarten, maar met 2 dominostenen (tegels). Deze worden verdeeld in acht sets van elk vier tegels. Elke speler krijgt vier stenen en moet ze in twee handen schikken - een hoge hand en een lage hand. Het doel is om zowel de hoge als de lage hand van de dealer te verslaan om de inzet te winnen.

Plinko

Plinko is ontstaan uit een populaire Amerikaanse spelshow maar je vindt het tegenwoordig in cryptocasino's en sommige online casino's. In dit spel moet je een van de drie gekleurde knoppen indrukken, waarna een balletje langs een reeks pinnen zal vallen. Hoe verder van het centrum, hoe hoger de prijs. In elk geval spannend terwijl je het balletje naar beneden ziet vallen.

Sic Bo

Sic BO is een Chinees dobbelspel, en staat ook bekend als "tai sai", "dai siu", of "groot en klein". Je speelt met drie dobbelstenen. Als speler mag je inzetten op de uitkomst van de verschillende stenen. Wed bijvoorbeeld op het totaal van de drie dobbelstenen, specifieke combinaties van de dobbelstenen of de som van de getallen op de drie dobbelstenen. Elk soort weddenschap heeft natuurlijk een andere vermenigvuldiging van de inzet.

Mahjong

Majong is nog een Chinees spel met tegels. Meestal wordt het gespeeld met vier spelers. In dit spel moet je reeksen tegels vormen om een winnende hand te vormen, in dat opzicht heeft het wat gemeen met poker. Wanneer je het spel tegen het casino speelt, kun je meestal inzetten op de sterkte van je hand.

JetX

JetX is een van de modernste casinospellen en is ook erg populair bij cryptocasino’s. Hier zie je een vliegtuig of raket opstijgen en moet je proberen te voorspellen aan welke vermenigvuldiger die zal vallen. Je kunt vroegtijdig incashen, maar zodra die begint te vallen, heb je verloren. Het is een gokspel waarbij je dus snelle reflexen nodig hebt.

Pachinko

Pachinko is een Japans gokspel dat balletjes gebruikt. Het spel is ontworpen om te voldoen aan de strenge Japanse gokwetgeving. In plaats van om echt geld te wedden, wed je om balletjes, die je vervolgens voor prijzen kunt inruilen. Deze prijzen kun je daarna gratis omruilen voor echt geld. Het is eigenlijk een vorm van gokken, maar dan met een omweg. Maar veel online casino’s hebben spellen gebaseerd op dit populaire Japanse spel, zodat jij ook Pachinko kunt uitproberen.