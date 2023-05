50 uur werkstraf voor blokkeren A7

di 09 mei 2023 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Leeuwarder die in juli vorig jaar deelnam aan een nachtelijke blokkade van de A7 bij Heerenveen, is dinsdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur.

Verkeersveiligheid ernstig in gevaar gebracht

De Leeuwarder maakte deel uit van een groep van zo’n twintig auto’s die in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli vorig jaar op de A7 bij Heerenveen de weg blokkeerde. De auto’s stonden met de alarmlichten aan op de snelweg en de vluchtstrook, zodat er geen andere voertuigen langs konden. De groep had volgens de officier van justitie de verkeersveiligheid "ernstig in gevaar gebracht".

Actie ontstaan uit piëteit met de boeren

Auto’s die niet door konden rijden, keerden om en reden al spookrijdend naar de afrit. "Ze hebben de levens van andere weggebruikers in de waagschaal gesteld’, stelde de officier. Volgens de rechter had het heel anders af kunnen lopen. "Je moet er niet aan denken dat een vrachtwagenchauffeur dit over het hoofd had gezien". De actie was ontstaan in een Facebookgroep en werd gedaan uit piëteit met de boeren.

Verdachte iets te langzaam met wegrijden

De verdachte zelf had aan verschillende georganiseerde boerenacties meegedaan, vertelde hij bij de politie. Volgens zijn advocate was hij destijds werkzaam als loonwerker en wilde hij uit solidariteit met de boeren een punt maken. Toen de politie ter plekke verscheen, gingen de meeste bestuurders er vandoor. De verdachte was iets te langzaam met wegrijden, hij werd als enige van de groep aangehouden.

Zaken van de blokkeerfriezen

Zijn auto werd in beslag genomen, hij heeft het voertuig inmiddels teruggekregen. Achteraf had hij wel in de gaten dat het "een domme actie" was zei zijn advocate. De rechter had bij het bepalen van de strafmaat gekeken naar de straffen die in de zaken van de blokkeerfriezen waren opgelegd. In hoger beroep hadden die een werkstraf van 90 uur gekregen.

Meerdere langzaamaanacties in dat weekend

Deze zaak was "vergelijkbaar" vond de rechter. Overeenkomstig de eis van de officier kreeg de Leeuwarder een werkstraf van 50 uur. In hetzelfde weekend van juli waren er meerdere langzaamaanacties, onder meer op de A7 bij Beetsterzwaag en Drachtstercompagnie en de A32 bij Steenwijk. Het ging voornamelijk om personenvoertuigen. De politie zou meerdere boetes hebben uitgedeeld.