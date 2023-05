Buurtbus van Opsterland (lijn 104) rijdt nu ook door Haulerwijk

ma 08 mei 2023 18.45 uur

HAULERWIJK - Dankzij de Buurtbusvereniging Opsterland kunnen de inwoners van Een, Een-West en Haulerwijk sinds maandag gebruik maken van buurtbus lijn 104. Voorheen reed de buurtbus Opsterland al door de dorpen Tijnje, Terwispel, Gorredijk, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude en Bakkeveen.

Maandagochtend werd de eerste rit van de buurtbus in het dorp Een feestelijk onthaald door Tammo Oldenhuis, voorzitter Plaatselijk Belang Een, buurtbuschauffeurs van de Buurtbusvereniging Opsterland, Willem Vlietstra secretaris van de Buurtbusvereniging Opsterland, wethouder Robert Meijer van de gemeente Noordenveld, gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân, Jacob Dijkstra concessiemanager bus Arriva en Rosalinde Hoorweg, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Ook de bushalte Norgerweg aan de Hoofdstraat in Een werd in gebruik genomen.

De buurtbuschauffeurs van de buurtbus Opsterland kwamen met het initiatief om de bestaande route uit te breiden. In de praktijk bleek dat deze route opgenomen kon worden in het dienstregelingenpakket van Arriva dat op 7 mei in is gegaan.

De buurtbus rijdt zes keer per dag de nieuwe route en er kunnen acht passagiers mee. Een hand opsteken kan ook om hem te laten stoppen. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te checken op de website van Arriva.