Stadsschouwburg De Harmonie verwelkomt de 100.000e bezoeker

ma 08 mei 2023 12.09 uur

LEEUWARDEN - Deze dinsdag 9 mei verwelkomt De Harmonie in Leeuwarden de 100.000ste bezoeker van dit theaterseizoen. Een bijzonder moment, waar het theater graag bij stilstaat. Het geeft extra aan dat na de coronajaren het vertrouwen van bezoekers weer terug is.

Ook nieuwe bezoekers weten De Harmonie te vinden. Dat het aantal bezoekers aantrekt, sluit aan bij een landelijke trend.

Directeur Marijke van der Woude: "Het is fantastisch te zien dat onze bezoekersaantallen weer aantrekken na een moeilijke corona-periode voor de culturele sector. En dat we als Harmonie er voor zo’n breed publiek kunnen zijn. Van mensen die van muziek, dans of theater houden of alle andere mooie dingen die we doen. Voor jong en oud en iedereen ertussenin. Voor mensen met een brede of smalle beurs, en met welke interesse dan ook. Kunst & cultuur spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Dat blijkt maar weer. We zijn blij en dankbaar dat we als Harmonie daar een rol in spelen."

Breed publiek

De Harmonie programmeert sinds een aantal jaren een meer divers aanbod. Ook nieuw publiek weet de schouwburg te vinden. Van der Woude: "De komende maanden hebben we nog een vol programma, met onder andere Paul Carrack, GOD is a DJ en wereldster Jeanine De Bique. Ook het Fries Straatfestival en Un dia nobo -een samenwerking met Pier21 – komen eraan."

Nieuw seizoen

Van der Woude vervolgt: "Binnenkort presenteren we het seizoen \'23-\'24 dat dit najaar van start gaat. We zijn trots op het diverse programma dat we kunnen aanbieden. En zo op veel manieren van belang kunnen zijn in Fryslân. Van Youp van \'t Hek en pianiste Maria João Pires, tot de Rotterdam Drag Show, Boys won’t be boys, musicals als MELK tot zondagochtend concerten. En alles ertussenin.

De verkoop voor seizoen \'23-\'24 start op woensdag 28 juni om 12:00 uur. Voor Vrienden van De Harmonie start de verkoop op 21 juni om 12:00 uur. En op 27 mei lichten we alvast een tipje van de sluier op, als we samen met de Friese Theaters al aandacht vragen voor het nieuwe seizoen.