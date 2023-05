Brandweer Surhuisterveen opnieuw opgeroepen voor vreemde lucht

zo 07 mei 2023 09.40 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen werd zaterdag opnieuw opgeroepen voor een vreemde lucht. Enkele bewoners aan de Langelaan kregen last van medische klachten en hebben om 17.40 uur de brandweer gealarmeerd.

De brandweerlieden hebben metingen verricht, maar ook nu werd er niks gemeten. Ook werd er geen overtuigende lucht geroken. Uit voorzorg is het plaatselijke riool doorgespoeld.

Een dag eerder werd de brandweer ook al opgeroepen voor stankproblemen. De eerste melding kwam om 20.31 uur vanuit de Munnikestraat in het dorp. Een dik uur later was het raak in de Verkerckstraat.