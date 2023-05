Brug in Stroobos in storing

za 06 mei 2023 18.55 uur

STROOBOS - De brug van Stroobos stond zaterdagavond in storing. Het brugdek wilde niet meer volledig zakken. Zowel het gewone verkeer als de scheepvaart ondervonden problemen door de storing.

De brugwachter riep door de speaker dat er storing was en dat de monteur onderweg is. Wanneer de brug weer hersteld was, is onbekend.

FOTONIEUWS