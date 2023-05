Baasjes en honden lopen vijverpomp voor hertenkamp Kollum bij elkaar

za 06 mei 2023 17.35 uur

KOLLUM - De eerste groep startte zaterdagmorgen om 9.15 uur met 8 deelnemers en een tweede groep om 10.30 uur met 9 deelnemers. Met prachtig mooi weer was het een zeer geslaagde ochtend. De baasjes en honden hebben het allemaal fantastisch gedaan, ieder op zijn eigen niveau! Lutske en Lies kijken terug op een zeer geslaagde ochtend waarbij er maar liefst 340 euro werd opgehaald voor een nieuwe vijverpomp. Het geldbedrag is overhandigd door Lutske de Bruin en Lies Hoeksma aan twee vrijwilligers van het hertenkamp Kollum, Anne Wobbes en Ale Klaver.

Een paar weken geleden stapte Lutske de Bruin het \'kantoor’ van het hertenkamp in Kollum binnen. Er werd een gesprek gevoerd over een vijverpomp en dat daar geen budget voor was.

Lutske komt meerdere malen per week trainen rondom het hertenkamp met baasjes die probleemgedrag met hun hond ervaren. Bijna 6 jaar geleden is Lutske gestart met een eigen bedrijf (hondencoach Lutske de Bruin) het grootste deel van de trainingen bestaat uit groepswandelingen met gedragsoefeningen en het andere deel uit 1:1 trainingen.

Met de vorige beheerder (Louw Detmar) kwam Lutske overeen dat het hertenkamp het startpunt van alle wandelingen kon worden. Zo werd het bedrijf een groot succes, maar door corona konden er geen groepstrainingen worden gegeven. Hierdoor is het aantal 1:1 trainingen extreem gegroeid en door haar specifieke werkwijze wordt er altijd een prachtig eindresultaat neergezet. De balans tussen baas en hond, het begrijpen en vertrouwen in elkaar zodat er een sterke band ontstaat tussen beide.

Inmiddels is het bedrijf zo gegroeid dat Lies Hoeksma in een groot deel van de trajecten meewerkt. Zo kunnen ze elk baasje en hond helpen om weer in balans te komen. De groepswandelingen zijn daardoor op een laag pitje komen te staan maar dit wordt wel weer opgepakt. Het was voor Lutske dus niet meer dan logisch om een reünie te organiseren om op deze manier voldoende geld voor een vijverpomp te kunnen inzamelen. Ze stelde dit voor maakte direct een evenement aan op social media. Er was veel interesse en uiteindelijk lukte het om 2 groepen in te plannen.

