Brandweer rukt tweemaal uit voor stankproblemen in de straat

za 06 mei 2023 09.53 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen moest vrijdagavond tweemaal uitrukken voor stankproblemen in Surhuisterveen. Tweemaal werd uit voorzorg het riool gespoeld.

De eerste melding kwam omstreeks 20.31 uur vanuit de Munnikestraat in het dorp. Bewoners dachten een gaslucht waar te nemen maar het bleek geen gas te zijn. Omdat er wel sprake was van stank, werd de straatkolk geopend en het riool gespoeld waarna de lucht was verdwenen.

Een dik uur later was het raak in de Verkerckstraat. Ook daar hadden bewoners last van een hinderlijke lucht dat uit het riool kwam. Uit metingen werd duidelijk dat er geen gevaarlijke waardes werden gemeten. Opnieuw is het riool ook hier gespoeld.

Het betrof overigens twee verschillende rioolstelsels waardoor de twee kwesties niet direct aan elkaar verbonden zijn.

In de Verkerckstraat moest in ieder geval één huis geventileerd worden. De kinderen mochten later nog even in de brandweerauto zitten, daarna keerde de ploeg weer terug naar de kazerne.

