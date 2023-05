BMW-rijder (33) aangehouden na dronkemansrit

za 06 mei 2023 09.30 uur

WESTERGEAST - De 33-jarige bestuurder van een BMW is vrijdagavond door de politie aangehouden nadat hij met zijn voertuig in de sloot belandde in Westergeast. De politie laat weten dat de man onder invloed was.

Het ongeval vond omstreeks 21.00 uur plaats op de Beintemawei. De bestuurder, afkomstig uit de gemeente Noardeast-Fryslân, werd ongeveer een uur na het ongeval door agenten aangetroffen in een woning.

Uit de ademanalyse op het politiebureau kwam een score van 775 μg/l. Dit komt ruwweg overeen met het nuttigen van minimaal 10 glazen bier.

Getuigen hadden de man al bellend zien rijden alvorens hij te water raakte in de sloot. Hij was daarna op de vlucht geslagen zonder jas en zijn telefoon.

De verdachte kreeg een rijverbod van 9 uur en er is door de politie proces-verbaal opgemaakt.