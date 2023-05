Bellende BMW-rijder eindigt in de sloot

vr 05 mei 2023 21.44 uur

WESTERGEAST - Een bellende BMW-rijder eindigde vrijdagavond in de sloot langs de Beintemawei in Westergeast. Het eenzijdige ongeval vond even voor 21.00 uur plaats.

Bij aankomst van de politie en ambulance was de bestuurder in geen velden en wegen te bekennen. De man zou nog zijn vader hebben gebeld en is te voet gevlucht. Hij liet zijn jas en mobiel achter. Voorbijgangers zagen de bestuurder al bellend met hoge snelheid voorbij schieten.

De politie heeft ter plaatse nog een zoekslag gemaakt in het weiland en er is een onderzoek ingesteld naar de bestuurder / eigenaar van de auto.

