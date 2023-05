Bevrijdingsdag in Dokkum

vr 05 mei 2023 20.30 uur

DOKKUM - In Dokkum begon Bevrijdingsdag om 10:30 uur met het vertrek van zo'n 40 militaire voertuigen van Keep Them Rolling voor een toerrit door de regio.

Vanaf 13:00 uur waren er activiteiten op de Markt met muziek en foodtrucks en horeca. Om 16:50 uur kwam de colonne van Keep Them Rolling via de Torenstraat de Markt op rijden. In de voorste jeep zat de 98-jarige Canadese veteraan Jim Parks.

Parks werd door het publiek uitbundig binnen gehaald. Nadat de 40 voertuigen een plekje hadden gevonden op de Markt, de Hogepol en de Legeweg kreeg het publiek de gelegenheid om de voertuigen te bezichtigen.

Ondertussen kregen de deelnemers van Keep Them Rolling in de Grote kerk een warme maaltijd aangeboden en kon het publiek genieten van muziek onder het genot van een hapje en een drankje.

