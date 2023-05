Speelkasteel met graffiti bespoten: politie zoekt getuigen

vr 05 mei 2023 13.31 uur

NES (AMELAND) - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van graffiti-spuiters op Ameland. In de avond en nacht van 4 op 5 mei werd het speelkasteel in recreatiegebied De Vleijen te Nes met graffiti bespoten.

De politie is op zoek naar getuigen of naar mensen die in hun omgeving iets verdachts hebben gezien wat naar de verantwoordelijken kan leiden.

Mensen kunnen via 0900-8844 contact opnemen met de politie.