Twee mannen aangehouden na dreiging met luchtdrukwapen

vr 05 mei 2023 07.32 uur

SURHUISTERVEEN - Na een bedreiging met een wapen in Surhuisterveen werd woensdag al een 22-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel aangehouden. De politie wist een dag later ook een tweede verdachte aan te houden. Het gaat om een 42-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen.

Beide verdachten hadden een aantal personen bedreigd aan De Merel in Surhuisterveen, waarna één van de verdachten terugkeerde met een wapen.

De 22-jarige man werd in Opeinde met getrokken wapens uit zijn auto gepraat. Het betrokken voertuig en twee woningen werden doorzocht. Er werd toen geen wapen aangetroffen.

De 42-jarige man werd aangehouden in Harkema. Het wapen dat bij de bedreiging werd gebruikt, is aangetroffen en in beslag genomen. Het blijkt om een luchtdrukwapen te gaan.

"In overleg met Justitie zijn beide verdachten donderdag na verhoor in vrijheid gesteld. Het dossier is aan Justitie overgedragen", zo laat de politie weten.