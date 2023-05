Dodenherdenking Dokkum

do 04 mei 2023 21.55 uur

DOKKUM - De dodenherdenking in Dokkum begon met een korte herdenkingsplechtigheid in de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan in Dokkum.

Na het zingen van het 'Think on Me' door het koor werd door de koorleden de namen van de 49 slachtoffers die in Dokkum vielen tijdens de oorlog van '40 -'45 voorgelezen. Kinderburgemeester Ilse Leffring hield een korte toespraak en er werd door een leerling van de Burgerschool een gedicht voorgelezen.

Na het zingen van het 'Frede, frede' verliet men de Bonifatiuskapel en vertrok de stoet lopend naar de twee oorlogsmonumenten in Dokkum.

Bij het monument aan de Woudweg werd als eerste een krans gelegd. Vervolgens ging de stille tocht naar de Noorderdwinger waar na de twee minuten stilte en het luisteren naar het Nederlandse volkslied ook kransen werden gelegd door de gemeente Noardeast-Fryslân en door kinderen van de Burgerschool uit Dokkum.

's Avonds was er nog een programma van muziek, zang, beeld en tekst in de Grote kerk op De Markt in Dokkum.

