Verdachte weigert blaastest; getuige ontsnapt aan meineedprocedure

do 04 mei 2023 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 61-jarige verdachte uit Oosterwolde was zeer stellig op de zitting van de politierechter: hij had niet in de nacht van Kerstavond 2022 in zijn eigen auto gereden. Zijn buurman had hem gebracht en opgehaald en die kwam mee als getuige. De buurman ontsnapte ternauwernood aan een meineedprocedure.

Ademtest geweigerd

De politie was de auto van de verdachte \'s nachts tegemoet gereden. Omdat de man vaker is betrapt op rijden onder invloed, gingen de agenten erachteraan. In het proces verbaal hadden ze opgetekend dat ze zagen dat de bestuurder - de verdachte - uitstapte. De man werd vervolgens aangesproken en gevraagd om mee te werken aan een ademtest. Dat weigerde de Oosterwoldenaar.

"Ik was geen bestuurder"

Zijn lezing was dat hij was gebracht en opgehaald door zijn buurman, die hij als getuige had meegebracht naar de zitting. Als de agenten - onder ambtsede - hadden verklaard dat hij had gereden, dan hadden ze het bij het verkeerde eind. "Dan hebben ze niet goed gekeken, ik was geen bestuurder", aldus de verdachte. Toen de agenten hem aanspraken was de buurman volgens hem al naar huis.

Schuld

Dat hij had geweigerd stond wel vast, maar de agenten mogen alleen medewerking aan een blaastest vorderen als er een zogeheten 'redelijk vermoeden van schuld’ is. Dan moest wel onomstotelijk vastgesteld worden dat de verdachte niet de bestuurder was. De buurman trad op als getuige, maar hij kon zowel de rechter als de officier van justitie er niet van overtuigen dat hij de bestuurder was geweest.

Essentiële punten

De verklaring van de buurman over wat zich die avond en nacht had afgespeeld week "op essentiële punten" af van wat de verdachte even daarvoor had verklaard, concludeerde de rechter. Zo had de verdachte verklaard dat de buurman hem 's avonds had weggebracht, terwijl de buurman zich dat niet kon herinneren.

Ongeldig

Het was volgens de rechter "nipt niet genoeg" om een onderzoek naar meineed te starten, maar de rechter had wel "ernstige twijfels" bij wat de buurman had verklaard. De rechter bleef bij wat de agenten in het proces verbaal hadden opgeschreven.

Wegens het weigeren van de blaastest werd de Oosterwoldenaar veroordeeld tot een boete van 1000 euro en een rijontzegging van tien maanden. In oktober 2021 had hij ook al een boete voor rijden onder invloed gekregen. Deze tweede veroordeling in vijf jaar tijd betekende dat het rijbewijs definitief ongeldig is.