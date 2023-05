Opnieuw examen doen en 3870 euro boete voor notoire hardrijder

do 04 mei 2023 15.40 uur

LEEUWARDEN - Voor een hele trits aan verkeersfeiten, zoals een aantal fikse snelheidsovertredingen, waarvan twee op dezelfde dag, is een inwoner van Franeker (26) donderdag veroordeeld tot een boete van bijna 4000 euro, een reeks rijontzeggingen en een werkstraf.

122 kilometer

Op 8 januari 2021 reed de Franeker op de A7 bij Drachten 's ochtends tegen tienen langs wegwerkzaamheden met een snelheid van 122 kilometer per uur, terwijl hij maximaal 70 mocht. De man moest de auto aan de kant zetten en zijn rijbewijs inleveren.

De politie had al een donkerbruin vermoeden dat hij weer zou gaan rijden en dat bleek te kloppen. Een stuk verderop werd de man opgewacht.

Vermoeden van drugsgebruik

Bij een achtervolging over landweggetjes, onder meer langs Beetsterzwaag en Nij Beets, bereikte de auto van de verdachte snelheden van 180 kilometer per uur. De politie klokte een gemiddelde snelheid van 168 per uur, terwijl er maximaal 100 gereden mocht worden.

Bovendien reed de Franeker terwijl zijn rijbewijs net daarvoor was ingevorderd. Omdat de politie vermoedde dat hij drugs had gebruikt, was het de bedoeling om een speekseltest af te nemen.

Geflitst bij Wijnjewoude

Dat weigerde de verdachte. Op het bureau weigerde hij ook zijn medewerking aan een bloedproef. Zijn auto was hij kwijt, die werd in beslag genomen.

Vijf dagen eerder, op 3 januari, was zijn auto geflitst op de N381 bij Wijnjewoude. De verdachte reed een kleine 40 kilometer te hard. De bestuurder bleef onbekend en de verdachte zei niet te weten wie achter het stuur had gezeten. Voor een veroordeling maakte dat niet veel uit. Als kentekenhouder was de Franeker verantwoordelijk en aansprakelijk.

Op 2 september 2021 reed de verdachte, in een andere auto, te hard op de N31, ter hoogte van Pingjum. Deze keer reed hij 157 kilometer per uur, in plaats van de toegestane 100. Hij had zijn rijbewijs inmiddels teruggekregen, hij kon het meteen weer inleveren.

Twee proeftijden

De man liep in twee proeftijden. Voor rijden onder invloed van drugs en ook een weigering aan een bloedproef mee te werken, hingen hem voorwaardelijke rijontzeggingen van zes maanden en 253 dagen boven het hoofd. De rechter legde die ontzeggingen alsnog onvoorwaardelijk op.

3870 euro boete

De rechter legde voor de lange lijst aan misdrijven en overtredingen een combinatie van straffen op. De Franeker moet aan geldboetes in totaal 3870 euro betalen. Verder kreeg hij een werkstraf van 90 uur en tweemaal een rijontzegging van vier maanden – beide heeft hij al gehad nadat hij zijn rijbewijs had ingeleverd –, plus een voorwaardelijke rijontzegging van 16 maanden.

De veroordeling was de tweede op rij, dat betekent automatisch dat het rijbewijs van de Franeker definitief ongeldig is verklaard. Hij zal opnieuw examen moeten doen. De in beslag genomen auto krijgt hij niet terug.