Na 37 jaar start bakker Jitse voor zichzelf

do 04 mei 2023 15.08 uur

KOLLUMERSWEACH - Na al 37 jaar als bakker werkzaam te zijn geweest bij gerenommeerde bakkerijen in de regio, opent Jitse Veenstra uit Kollumersweach vrijdag zijn eigen bakkerij onder de naam Bakkerij Priuwe aan het Wyldpaed 10 in Kollumersweach.

Ruim een jaar geleden ging Veenstra van start met zijn onderneming en richtte zich in eerste instantie op het op bestelling leveren van taarten en gebakjes, gemaakt in eigen bakkerij. De belangstelling hiervoor werd zo groot dat Veenstra Bakkerij Priuwe uitbouwde met als resultaat dat vrijdag de opening plaatsvindt van een fraai ingerichte winkel naast zijn woning.

Bakkerij Priuwe is alleen op vrijdag en zaterdag geopend en biedt vers gemaakt gebak en banket en tevens dagversambachtelijk brood. Het assortiment omvat daarnaast een collectie bijzondere luxe cadeauartikelen.

Veenstra is de rest van de week werkzaam bij Bakkerij Van der Bijl in Kollum waar hij zich uitsluitend bezighoudt met de productie van taarten, gebakjes en bijvoorbeeld oranjekoek.

Het zal duidelijk zijn dat bij een grotere onderneming als Van der Bijl er sprake is van een meer vastomlijnd assortiment en dat de producten in grotere hoeveelheden worden gemaakt voor de verschillende filialen. In zijn eigen bedrijf kan Veenstra zich meer uitleven met het bedenken en maken van nieuwe, bijzondere producten met een 'back to basic’ bereidingswijze.

Het afgelopen jaar oogstte hij erg veel succes met heerlijke verjaardagstaarten en een grote keuze aan kindertaarten zoals een taart met een foto van de jarige, een Frozen-taart voor meisjes of een voetbaltaart voor stoere voetballers. In feite is alles mogelijk.

Jitse Veenstra: "Dat maakt mijn werk zo prachtig. Ik kan alles zelf bedenken en op mijn manier maken."