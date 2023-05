Molens in Noardeast-Fryslân open tijdens Nationale Molendag

do 04 mei 2023 13.09 uur

DOKKUM - In Nederland zijn nog ruim 1.200 molens te bewonderen. Als de molen voor bezoekers open is, dan hangt de vlag of een blauwe wimpel uit. Zaterdag 13 en zondag 14 mei is het Nationale molendag waardoor er nog meer molens geopend zijn voor het publiek..

Dit jaar extra bijzonder omdat organisator De Hollandsche Molen 100 jaar bestaat. In Noardeast-Fryslân is de eigenaar van zeven windmolens – de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân – ook jarig, want zij zijn dit jaar 30 jaar jong. Reden dus voor een feestje, want de molens en monumenten moeten in de belangstelling van een breed publiek staan om te kunnen worden behouden.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om zaterdag een bezoek aan de molen te brengen. Dat kan op korenmolen ‘De Eendragt’ in Eanjum, de ‘Roptamolen’ in Mitselwier, de Hantumermolen in Hantum, de koren- en pelmolen ‘De Hoop’ in Holwert en in Dokkum bij de koren- en pelmolen ‘Zeldenrust’, want de andere molen ‘De Hoop’ op het Zuiderbolwerk is nog tot de zomervakantie in restauratie.

Bij de ‘Zeldenrust’ in Dokkum zullen bovendien zaterdag de gehele dag demonstraties eendenkorvenvlechten gegeven worden door de gebroeders Kooistra. Deze molen is ook zondagmiddag 14 mei geopend voor het publiek.

Hopelijk staat er een mooi windje tijdens beide molendagen, want zonder wind kan de molen niet leven, maar ook niet zonder uw belangstelling en steun.