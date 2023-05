Huis van de maand: De Gauw 1 te Gerkesklooster

do 04 mei 2023 09.38 uur

GERKESKLOOSTER - Deze half vrijstaande woning beschikt over verrassend veel leefruimte met 181m2 woonoppervlakte, het goed onderhouden geheel heeft maar liefst zes slaapkamers en de verzorgde tuin en aangebouwde garage maken het geheel compleet.

Door de hoge gootlijn is er zowel op de begane grond als op de etages veel woonruimte aanwezig. Bovendien is de woning goed onderhouden, beschikt vrijwel geheel over kunststof kozijnen met HR++ glas, verwarming met behulp van radiatoren en vloerverwarming in de eetkamer, de Intergas c.v. combiketel is van 2019, verder zijn de gevels en de kruipruimte geïsoleerd. Het huis heeft dan ook een keurig C energielabel.

De riante woning is gelegen in een rustige en ruim opgezette woonomgeving op een perceel van ca. 326m2 in het dorp Gerkesklooster.

Indeling:

Zijentree, hal met pvc vloer, toilet met fonteintje, royale woonkamer van ca.38,7m2 met houtkachel, woonkeuken waarbij het keukengedeelte ingericht is met een hoek opgestelde inbouwkeuken met inbouwapparatuur (breed fornuis met 6pits gaskookplaat en dubbele oven, afzuigkap, vaatwasser en een recent geplaatste koelkast) en een tuingerichte eetkamer met schuifpui naar het terras, de vloer van de keuken en eetkamer is tevens afgewerkt met een fraaie pvc vloer, bijkeuken met witgoed aansluitingen, hal met achteringang.

Eerste etage: overloop, vier slaapkamers van ca. 13m2, 13m2, 9m2 en 7m2, waarvan twee slaapkamers met vaste kasten en één met toegang tot het balkon, badkamer met vaste wastafel, douche en 2e toilet.

Tweede etage: overloop, twee slaapkamers van ca. 13m2 en 10m2 met brede dakkapel, bergruimte en c.v. ruimte. Rond de woning ligt een verzorgde tuin, de tuin is ingericht met gazon, terras en terrasoverkappingen.

De garage met bergruimte is totaal groot ca. 23m2 heeft aan de voorzijde een elektrisch bedienbare kanteldeur. De eigen oprit biedt voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Gerkesklooster is een dorp in de Friese gemeente Achtkarspelen. Het is het westelijk deel van het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos. Het dorp is een ideale plek voor mensen die van rust en ruimte houden. Er zijn een aantal voorzieningen in het dorp zoals o.a. een basisschool, haven en diverse sportverenigingen. Op ca. 6 kilometer bevindt zich het dorp Buitenpost waar een diversiteit aan winkels aanwezig is. Vanuit Buitenpost is er een treinverbinding naar Leeuwarden en Groningen.

Bent u op zoek naar een riante woning met garage in een gezellig dorp? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging, onze makelaars laten u deze woning graag van binnen zien! Klik hier voor meer informatie over deze woning.