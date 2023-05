Brandweer redt stier uit de sloot bij Ternaard

di 02 mei 2023 20.26 uur

TERNAARD - De brandweer moest dinsdag in actie komen voor een te water geraakte stier aan de Fiskbuorsterwei in Ternaard. Om 17.08 uur ging de pieper.

Aanvankelijk zouden er 3 stieren in het water hebben gezeten. De brandweer heeft uiteindelijk één stier uit de sloot gered. Een andere stier is door de brandweer gevangen omdat deze nogal onberekenbaar was. De derde stier is door de eigenaar zelf gevangen.

De stieren zwierven enige tijd bij iemand in de tuin. Het is onbekend hoe de stieren los konden raken.