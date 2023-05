Werkstraf Noordwoldiger voor helen elektrische step

ma 01 mei 2023 16.15 uur

NOORDWOLDE - Het helen van een gestolen elektrische step leverde een 21-jarige inwoner van Noordwolde maandag een werkstraf van 20 uur op. Een 29-jarige plaatsgenoot werd vrijgesproken.

Een redelijke prijs

De Noordwoldiger had de step gekocht tijdens een avondje stappen in Wolvega. Terwijl hij naar de auto liep om zijn sigaretten te halen, werd hij door een man aangesproken die vroeg of hij een step wilde kopen. De man vroeg een redelijke prijs, vond de verdachte. Hij betaalde 250 euro voor de step en legde hem in de kofferbak.

Merkwaardige gang van zaken

Bij een politiecontrole liep de Noordwoldiger tegen de lamp. Aanvankelijk verklaarde hij dat hij de step via Marktplaats had gekocht. Tijdens het \'echte’ verhoor op het bureau, een paar weken later, beriep hij zich op zijn zwijgrecht. En op de zitting vertelde hij een ander verhaal. Een merkwaardige gang van zaken meende de officier van justitie. "Bij de politie heb ik niks te zeggen", reageerde de verdachte.

Vrijspraak

De officier eiste een werkstraf van 30 uur. Voor de andere verdachte vorderde de officier vrijspraak. De man zat bij de 21-jarige in de auto en zei dat hij niets afwist van een gestolen step. Ook de rechter concludeerde dat er geen bewijs was dat de 29-jarige iets met de step te maken had. De 21-jarige had volgens de rechter in de gaten moeten hebben dat er iets niet in de haak was. De rechter maakte er 20 uur werken van.