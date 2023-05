Wietteler uit Haule wilde wat extra’s verdienen – vier weken cel

ma 01 mei 2023 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Haule (49) had spijt als haren op zijn hoofd dat hij in de schuur bij zijn woning wiet had geteeld. Het was om wat extra’s te verdienen, zei de man tegen de politierechter, maar het bracht hem alleen nog maar verder in de problemen.

Rondkomen van 40 euro in de week

De verdachte staat, samen met zijn partner, onder bewind. Ze moeten rondkomen van 40 euro in de week. "Dat is niet te doen", zei de man. Om wat bij te verdienen was hij wiet gaan telen. De apparatuur kreeg hij van een kameraad. In de schuur stonden 45 hennepplanten. Toen de politie op 9 februari vorig jaar langs kwam, werd er in de woning ook nog iets meer dan negen gram speed en 74 xtc-pillen aangetroffen.

"Stroom heb ik niet gejat"

De pillen lagen verstopt in de schouw. De verdachte beweerde dat hij was vergeten dat ze er lagen. De speed was voor eigen gebruik. Een half jaartje voor de politie aan de deur kwam was hij begonnen met telen. Hij was bezig met de derde oogst, daarvoor had hij tweemaal geoogst. Volgens Liander werd de stroom van de kwekerij illegaal afgetapt. Dat bestreed de verdachte. "Ik heb er alleen zwaardere zekeringen in gezet, stroom heb ik niet gejat".

Taakstrafverbod van kracht

Toch gingen de officier van justitie en de politierechter er vanuit dat de man stroom had gestolen. Liander ook, de verdachte is nog steeds bezig met de afbetaling van de afgetapte stroom. Hij is eerder veroordeeld voor het telen van hennep. In die zaak, van 2019, kreeg hij een werkstraf. Dat betekende dat het taakstrafverbod van kracht was. En dat wist de verdachte niet. "Ik hoop dat ik er met een werkstraf af kom", zei hij.

Eis: drie maanden cel

Wat de officier betrof was een taakstraf een gepasseerd station, hij eiste drie maanden cel. Advocate Jana Andonovski bepleitte een werkstraf met een deels voorwaardelijke celstraf. De advocate stelde voor om het taakstrafverbod te omzeilen door een gevangenisstraf van één dag op te leggen.

Wel gevangenisstraf, maar dan lager

De rechter legde wel een gevangenisstraf op, maar dan beduidend lager dan de officier had geëist: vier weken cel plus acht weken voorwaardelijk. De rechter was niet gevoelig van het door de verdachte aangedragen argument dat hij nauwelijks geld omhanden had. "Er zijn heel veel mensen die van heel weinig geld rond moeten komen".