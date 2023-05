Wandeltocht voor ALS open voor iedereen

zo 30 april 2023 17.55 uur

KOLLUM - Op 13 mei 2023 vindt 'Yn 't Spier foar ALS' plaats in en rondom Kollum. Eén van de belangrijkste onderdelen is de wandeltocht.

Er zijn routes uitgezet van 5, 4, 3 en 2 kilometer die je, als je wilt, zelf kunt combineren. Als deelnemer kun je jezelf laten sponsoren om mee te helpen geld op te halen, maar dit is beslist niet verplicht! Iedereen is van harte welkom om een leuke wandeltocht te beleven.

Om mee te wandelen betaal je € 7,50 inschrijfgeld, die ten goede komt aan Stichting ALS. T/m 12 jaar betaal je € 2,50. Vanaf 10.00 uur kun je starten, later starten mag ook.

Tijdens de wandeltocht is er van alles te beleven op de route en op het terrein rondom De Colle. Er is een verrassende markt, muziek, lekker eten en drinken en diverse sport challenges. Alle activiteiten staan in het teken om geld op te halen voor Stichting ALS.

De opening zal plaats vinden rond 10.00 uur op het evenemententerrein. De gehele dag duurt tot 17.00 uur waarbij we ook een voorlopige tussenstand bekend gaan maken. Het volledige programma en een overzicht van de activiteiten is te lezen op www.yntspierfoarals.nl.

De Quizshow

Als extra activiteit wordt er in De Colle 's avonds een supergezellige pubquiz georganiseerd door De Quizshow. Teams van maximaal 6 personen kunnen hier aan mee doen. Het is een gevarieerde avond met diverse soorten vragen.

Vrijdag 28 april op 12.00 uur opent de inschrijving voor De Quizshow via de website yntspierfoarals.nl/pubquiz. Er is een limiet op het aantal teams dat mee kan spelen. Stel daarom alvast je team samen, verzin een leuke naam en schrijf je in! Het inschrijfgeld komt ook volledige ten goede aan Stichting ALS.