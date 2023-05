Man gewond na vechtpartij in De Westereen

za 29 april 2023 12.13 uur

DE WESTEREEN - Bij een vechtpartij in De Westereen is donderdag rond 21.30 uur een 40-jarige man gewond geraakt. De politie kwam ter plaatse en trof daar de inwoner van de gemeente Dantumadiel gewond aan. Even later konden agenten een 27-jarige uit de gemeente Dantumadiel aanhouden als verdachte.

Het onderzoek is op dit moment in volle gang. De verdachte zit nog steeds vast en zal worden gehoord door de politie. Er is inmiddels gesproken met verschillende getuigen, maar de politie is nog steeds op zoek naar andere getuigen.

Door middel van het onderzoek wil de politie een duidelijk beeld schetsen van wat er precies gebeurd is donderdagavond aan de Toerstrjitte in De Westereen. Ook moet er duidelijk worden hoe het 40-jarige slachtoffer gewond is geraakt en wat daarbij de rol is geweest van de 27-jarige verdachte.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.