BROED Biodiversiteitsfestival in Nijeberkoop

za 29 april 2023 11.20 uur

NIJEBERKOOP - Het BROED Biodiversiteitsfestival vindt dit jaar plaats op 13 mei bij de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop. Op het festival vind je inspiratie om een steentje bij te kunnen dragen aan biodiversiteit: in je tuin, op je erf, op je bedrijf, in je omgeving en met wat je op je bord schept.

Het programma van BROED zit vol activiteiten. Er is een markt waar van alles te zien en te beleven is en waar je planten, zaden en nog veel meer kunt aanschaffen. Er zijn mini-colleges, demonstraties, er is een verhalenverteller, muziek en dans, er zijn kinderactiviteiten, rondleidingen en excursies. Ook is er een foodcourt met allerlei stands en eten en drinken uit de buurt én van het seizoen.