Dantumadiel helpt huishoudens met hoge energierekening

za 29 april 2023 10.10 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel heeft geld beschikbaar gesteld om huishoudens te helpen, die moeite hebben de energierekening te betalen. Zo is een subsidie voor isolatiemaatregelen beschikbaar en kunnen huishoudens gratis kleine energiebesparende maatregelen krijgen.

Subsidie isolatiemaatregelen

De gemeenten biedt een subsidie van maximaal 2.500 euro aan voor isolatiemaatregelen. Hiermee kunnen muren, vloeren, daken of ramen worden geïsoleerd. Naast de gemeentelijke subsidie is ook nog landelijk de ISDE-subsidie beschikbaar. Zo ontvangen bewoners nog eens maximaal 30% subsidie over de materiaalkosten.

Voor het restant kan er bovendien geleend worden tegen een rente van 0%. De subsidie is alleen beschikbaar voor huishoudens die in een koopwoning wonen. En alleen voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Op de website van de gemeente kunnen huishoudens controleren of zij hiervoor in aanmerking komen.

Kleine energiebesparende maatregelen

Daarnaast is ook de Ljochtbus beschikbaar. De klusmannen van de Ljochtbus komen thuis langs om kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. Het bezoek en het materiaal is helemaal gratis. Bewoners kunnen een afspraak maken via ljochtbus.

Via de website van de gemeente kunnen zij ook gratis een afspraak maken met de energiecoach. De energiecoach komt thuis langs om handige bespaartips te geven. Ook geeft de energiecoach inzicht in de energierekening.

Witgoedwissel niet meer beschikbaar

Eind februari bood de gemeente de witgoedwissel aan. De witgoedwissel was beschikbaar voor huishoudens die de energietoeslag hebben ontvangen in 2022. Zij maakten aanspraak op een waardebon van 600 euro voor een nieuw witgoedapparaat. Door de vele aanmeldingen is het budget al op. Huishoudens kunnen zich momenteel dus niet meer aanmelden voor de witgoedwissel.