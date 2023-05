Bestuurder raakt rijbewijs kwijt na ongeval onder invloed

vr 28 april 2023 20.52 uur

WESTERGEAST - Een bestuurder is vrijdagavond aangehouden nadat hij met zijn bestelbus van de weg raakte. De 51-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen reed op de Weardebuorsterwei bij Westergeast toen het mis ging. Omstanders die de bestelbus naast de weg aantroffen hebben de hulpdiensten ingeschakeld.

In afwachting van de hulpdiensten is de man door omstanders uit zijn bestelbus gehaald. De man raakte niet gewond, maar werd wel aangehouden door de politie. Uit de blaastest bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Hij blies 995 µg/l. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.

De bestelbus raakte nauwelijks beschadigd en is opgehaald door een bergingsbedrijf.

FOTONIEUWS