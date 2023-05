Bestuurder slaat op de vlucht na ongeval

vr 28 april 2023 20.18 uur

EASTERNIJTSJERK - Een 44-jarige bestuurder is vrijdagavond op de vlucht geslagen nadat hij met zijn auto in de sloot terecht was gekomen. Het ongeval gebeurde rond 19.45 uur op de Nijtsjerksterwei bij Easternijtsjerk. De bestuurder die vanuit Nes richting Easternijtsjerk reed, reed in de bocht naar rechts rechtdoor en kwam in de sloot tot stilstand.

Voorbijgangers ontdekten de auto en alarmeerden de hulpdiensten. Naast de politie, een ambulance kwam ook de brandweer, die massaal was gealarmeerd, ter plaatse.

Een omstander herkende de auto en wees de politie richting de verblijfsplaats van de bestuurder. Even later vertelde iemand dat ze de man hadden zien lopen. De politie is naar de woning gegaan, alsmede de ambulance.

Een blaastest wees uit dat de 44-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân onder invloed was van alcohol. De man is door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij blies op het politiebureau, 785 µg/l. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

