Eerste editie Kingcity in Drachten groot succes

vr 28 april 2023 19.05 uur

DRACHTEN - Twee dagen lang stond het Thalenpark in Drachten vol met mensen. Dit park was woensdag en donderdag namelijk het decor voor het Koningsdagfestival Kingcity. De bezoekers konden genieten van diverse live optredens van onder andere een ABBA tribute band en De Doelleazen.

Donderdag kleurde de mensenmassa oranje. Niet alleen door de outfits van de festivalgangers, maar ook door de oranje glowsticks die 's avonds werden uitgedeeld en de confetti.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde eerste editie van Kingcity. "Dit hadden we natuurlijk gehoopt, maar dat het zo druk en gezellig zou worden hadden we nooit gedacht!" Op de vraag of er volgend jaar weer een editie van Kingcity zal zijn is de organisatie duidelijk "Wat ons betreft tot volgend jaar! We hebben genoten en gaan nu even bijkomen".

