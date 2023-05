Werkstraf en vrijspraak voor wietplantage in Blije

vr 28 april 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Voor het aanwezig hebben van hennep en het runnen van een wietplantage in een boerderij aan de Boatebuorren in Blije is de 40-jarige voormalige bewoner veroordeeld een werkstraf van 180 uur.

Winsten van twee oogsten terugbetalen

De man moet bovendien de winsten van twee oogsten terugbetalen. Er stonden naar schatting ruim 700 planten in de kwekerij: 141 moederplanten, 550 stekjes en 48 hennepplanten. De rechtbank stelde de nettowinst vast op 6727 euro. De 39-jarige echtgenote van de oud-inwoner van Blije werd vrijgesproken.

Anonieme melding

Zij verklaarde op de zitting dat ze nooit heeft geweten dat er in de schuur van de boerderij wietplanten werden geteeld. Volgens de rechtbank is onvoldoende gebleken dat zij op de hoogte was van kwekerij. De kwekerij werd in augustus 2020 ontdekt en opgedoekt, na een anonieme melding.

Financiële voordeel 250.000 euro

Het Openbaar Ministerie (OM) had in eerste instantie een veel hogere schatting gemaakt van het financiële voordeel. Volgens die berekening was er maar liefst 250.000 euro verdiend met de verkoop van de hennep. Het OM was echter uitgegaan van een veel langere kweekperiode dan wat de verdachte had verklaard. Hij zou in maart 2020 zijn begonnen.

Optelsom advocaat

De officier van justitie gaf op de zitting toe dat de berekening van het OM "redelijk enthousiast" was opgeschreven. De officier baseerde de ontnemingsvordering op de optelsom die advocaat Evert van der Meer had gemaakt. De rechtbank nam de berekening van de raadsman over. Dat gold ook voor het strafvoorstel van het OM.