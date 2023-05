Motor rijdt 203 kilometer per uur over de Wâldwei: 3000 euro boete

vr 28 april 2023 14.00 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe reed een 33-jarige motorrijder uit Terherne vorig jaar aanzienlijk sneller dan de maximumsnelheid over de Wâldwei. Op twee verschillende momenten deed de politie een meting. De eerste keer reed de motorrijder 103 kilometer per uur te hard, bij de tweede meting was het 55 per uur. Vrijdag kreeg de Terhernster bij verstek van de kantonrechter een boete van meer dan 3000 euro.

203 kilometer per uur op de Wâldwei

Op 16 juli vorig jaar reed de politie op de Wâldwei bij Nijega een poosje achter de motorrijder. De motor, een Suzuki, mocht niet harder rijden dan 100 kilometer per uur, de Terhernster zat daar ruim boven. De politie mat een snelheid van gemiddeld 203 kilometer per uur. De Suzuki verdween even uit het zicht, maar een stukje verderop pikten de agenten de motor weer op.

Twee snelheidsovertredingen

De bestuurder trok opnieuw de gashendel open, deze keer reed hij 55 kilometer per uur te hard. Omdat er tijd zat tussen de eerste en de tweede meting waren beide snelheidsovertredingen op de dagvaarding voor de kantonrechter terechtgekomen.

Het was mooi weer

Nadat hij staande was gehouden verklaarde de motorrijder dat hij wel wist dat hij te hard had gereden, maar dat dat met een snelheid van 203 kilometer per uur was gegaan kon hij zich niet voorstellen. Hij verklaarde dat het "mooi weer" was en dat hij één keer het gas had opengetrokken. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen, hij is het zeven maanden kwijt geweest.

Boete van 3110 euro

De officier van justitie eiste voor beide overtredingen tezamen een boete van 3110 euro – respectievelijk 2200 en 910 euro – plus een rijontzegging van zeven maanden voor de eerste snelheidsovertreding en een ontzegging van twee maanden voor de tweede overtreding. De rechter hield het bij de geëiste boete en een rijverbod van zeven maanden. Dat betekent dat de motorrijder zijn rijbewijs niet opnieuw in hoeft te leveren.