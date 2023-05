Brug Skûlenboarch dag dicht voor onderhoud

do 27 april 2023 18.00 uur

JISTRUM - Op maandag 1 mei is de brug van Skûlenboarch in het Prinses Margrietkanaal tussen 9.00 - 15.30 uur gestremd. "We laten dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de brug." zo laat Rijkswaterstaat weten.

Om het onderhoud goed en veilig te kunnen doen, is afsluiting voor al het verkeer (inclusief voetgangers) noodzakelijk. De scheepvaart kan wel passeren. Gele borden geven ter plekke de omleidingsroutes aan.

Vervanging bordes

Het bordes aan de noodzijde van de brug, noodzakelijk om onderdelen van de brug te bereiken bij onderhoud en inspecties, wordt deze keer vervangen. Het is bijna aan het einde van zijn levensduur. De aannemerscombinatie Heijmans- Swarco HLD voert de klus uit.

Omleidingsroutes

Het verkeer wordt omgeleid via de brug bij Kootstertille. Fietsverkeer vanaf Eastermar wordt via de Joerelaan en het Westerein omgeleid en het gemotoriseerde verkeer via de Nije Industriewei.