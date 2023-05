Automobilist in botsing met brommerrijder in Mitselwier

do 27 april 2023 14.00 uur

MITSELWIER - Op de Roptawei in Mitselwier kwam op Koningsdag een automobilist in botsing met een brommer. Op de brommer zaten twee mannen die ten val kwamen en in de bosjes belandden.

Het ongeval vond omstreeks 13.05 uur plaats. Zowel de politie als twee ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De slachtoffers werden opgevangen in café Veldzicht.

De bestuurder van de blauwe Renault reed over de Roptawei en zag waarschijnlijk de bromfietser over het hoofd. De twee opzittenden kwamen aangereden vanaf de Balthasar Bekkerwei.

Eén slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Hij is vermoedelijk naar de Dokterswacht gebracht. De andere man liep mogelijk hoofdletsel op. Hij is waarschijnlijk overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS