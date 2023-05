Dokk’em Open Air op parkeerterrein in Dokkum wordt 'pilot'

wo 26 april 2023 18.05 uur

DOKKUM - Terwijl de buurtbewoners er niet echt op zitten te wachten, gaat de gemeente Noardeast-Fryslân toestaan dat het festival Dokk’em Open Air wordt gehouden op het parkeerterrein bij het Tolhuispark.

Het gaat volgens de gemeente om een 'pilot' voor in totaal twee evenementen. Naast het hardrock festival is er ook ruimte voor het paardenevenement Concours Hippique.

Het college van B&W besloot deze week dat de pilot wordt gehouden in de jaren 2024, 2025 en 2026. Het parkeerterrein zou uiteindelijk mogelijk een vast evenemententerrein kunnen worden.

De gemeente benadrukt dat uit onderzoek is gebleken dat het Tolhuispark (P1) geschikt is voor evenementen. Over de naastgelegen woonwijk wordt verder niet gesproken in het persbericht.

Poll: Het parkeerterrein P1 is prima locatie voor een festival:

Ja 64.4%

Nee 35.6%

101 stemmen - poll is beëindigd