Ronald Dijksterhuis benoemd tot algemeen directeur van Dantumadiel

wo 26 april 2023 16.16 uur

DAMWâLD - Het college van B&W van Dantumadiel benoemt de heer Ronald Dijksterhuis per 1 mei 2023 als Algemeen Directeur van de nieuwe organisatie van de gemeente. Dijksterhuis is sinds 2017 gemeentesecretaris van Dantumadiel en zal deze functie combineren met het algemeen directeurschap.

De heer Dijkstrahuis is politiek betrokken en hij staat op nummer 13 van de lijst JA21 voor de Eerste Kamer verkiezingen.

"Wij zijn als college erg blij dat we Ronald als algemeen directeur mogen aanstellen. Hij past met zijn kennis, persoonlijkheid en expertise uitstekend bij de organisatie die we willen zijn. Ronald heeft een positieve drive, is collegiaal, benaderbaar en kent Dantumadiel goed. Daarmee is hij volgens ons, in combinatie met zijn functie als gemeentesecretaris, de juiste persoon op deze plek." aldus Rommy Kempenaar, wethouder Bedrijfsvoering.

Dantumadiel krijgt vanaf 1 januari 2024 weer een eigen ambtelijke organisatie. Vanaf dan stopt de centrumregeling samenwerking Noardeast-Fryslân-Dantumadiel. Dantumadiel krijgt weer eigen personeel in huis. Vanaf 1 mei 2023 worden de functies in deze nieuwe organisatie ingevuld.