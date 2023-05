Feestelijke lintjesregen in Achtkarspelen

wo 26 april 2023 15.38 uur

BUITENPOST - Locoburgemeester Jouke Spoelstra van Achtkarspelen reikte woensdag twee Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners uit de gemeente. Hij verraste de decorandi thuis en nodigde ze uit voor een ceremonie op het gemeentehuis later die ochtend.

Doarpsjonger Marcel Smit zong de gedecoreerden toe met een lied dat hij schreef voor de lintjesregen.

De volgende inwoners uit de gemeente Achtkarspelen zijn benoemd:

De heer Harm van der Woude (75) uit Harkema

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het werk en de inzet van Harm Van der Woude is van betekenis voor veel mensen uit de omgeving. Van der Woude wordt omschreven als een integer, betrouwbaar en gedreven persoon, met oog voor zijn medemens.

Van der Woude heeft een groot hart voor de plaatselijke voetbalvereniging Harkemase Boys. Zijn loopbaan als vrijwilliger bij de club begon in 1976, toe hij algemeen lid werd van de supportersvereniging. Later beklede hij nog diverse vrijwilligersfuncties binnen de club als jeugdleider, voorzitter, penningmeester, bestuurslid en wedstrijdsecretaris. De heer van der Woude is 38 jaar onderdeel geweest van de vereniging.

Ook op kerkelijk vlak was meneer Van der Woude actief. Binnen de Vrije Evangelische Gemeente in Harkema (van oudsher de Gereformeerde kerk), vervulde hij diverse vrijwilligersfuncties als kerkraadslid, ouderling, voorzitter van de kerkenraad en was hij beheerder van het kerkelijk bureau. Harm heeft zich ook een aantal jaar belangeloos ingezet voor CNV Vakmensen, waar hij sinds 1964 lid van is. Begin jaren '90 was hij plaatsvervangend afgevaardigde in het rayonbestuur CNV Hout en Bouw en bestuurslid van de afdeling Harkema.

De heer Frans Dictus Hoekstra (76) uit Harkema

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

"Een gedreven volksvertegenwoordiger" dat is een titel die de heer Frans Dictus Hoekstra past als een jas. Hoekstra is als betrokken dorpsmens jarenlang op verschillende vlakken actief als vrijwilliger in de gemeente. Hij wordt geroemd om zijn daadkracht en plichtsbesef: mensen kunnen blindelings op hem vertrouwen.

Van 2006 tot 2011 is Frans Hoekstra vrijwillig betrokken geweest bij Plaatselijk Belang Harkema. Hier heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het centrumplan van Harkema. Ook voor de woningbouw in Harkema zette hij zich in.

De heer Hoekstra was van 2010 tot 2022 onafgebroken raadslid voor Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA). Vanuit meerdere vrijwilligersfuncties was hij goed op de hoogte van wat er in de gemeente leefde. Als gepensioneerd politieman waren thema’s als veiligheid, sport en woningbouw/krapte op de huizenmarkt bij hem in goede handen.

Hoekstra heeft zich van 1983 tot 2004 vrijwillig verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging Harkemase Boys. Hier was hij bestuurslid, vicevoorzitter, vervangend voorzitter, maakte hij wedstrijdverslagen en werkte hij aan de Presentatiegids. Men kan binnen de club nog altijd een beroep doen op Frans: zo draait hij nog bardiensten of fungeert hij als speaker bij wedstrijden van Harkemase Boys 1.

