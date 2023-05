Politie neemt spookvoertuig in DamwÃ¢ld in beslag

Politie neemt spookvoertuig in Damwâld in beslag

wo 26 april 2023 15.22 uur

DAMWâLD - In Damwâld werd woensdagochtend een zogenaamd 'spookvoertuig' door de politie in beslag genomen. Een spookvoertuig is een voertuig dat niet geregistreerd staat op naam van een persoon of een bedrijf.

Als er met een spookvoertuig strafbare feiten worden gepleegd, is dit niet te koppelen aan een persoon.

De bestuurder van de auto werd eind maart in Damwâld staandegehouden. De auto was in Polen gekocht, maar na aankoop niet op naam gezet. De man kreeg van de politie enkele weken de tijd om de zaak in orde te maken.

Omdat de auto nog steeds geen tenaamstelling heeft, is deze in overleg met justitie van de weg gehaald.