Feestelijke lintjesregen in Tytsjerksteradiel

wo 26 april 2023 15.16 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben heeft woensdag vier lintjes uitgereikt aan inwoners uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit deed hij door de inwoners, die een Koninklijke Onderscheiding kregen, thuis te verrassen. Tijdens het huisbezoek nodigde Gebben de decorandi uit voor een ceremonie later die ochtend.

Aize de Jong uit Burgum, Wietze Haanstra uit Garyp, Lubertus Jan Stortenbeker en zijn vrouw Elisabeth Stortenbeker-Tol uit Gytsjerk werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het overhandigen van de lintjes vond plaats in een volle en feestelijke Kruiskerk in Burgum. Bij de plechtigheid waren familieleden en vrienden van de decorandi aanwezig.

Aize de Jong uit Burgum (11 februari 1941)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Aize de Jong (82 jaar) zet zich al ruim 40 jaar geheel belangeloos en vrijwillig in voor de maatschappij en de medemens. Vanaf 1979 tot vandaag de dag haalt De Jong oud papier op. Dit doet hij met ongeveer 80 vrijwilligers voor de O.P.A. (Oud Papier Actie) en is onderdeel van de Protestantse kerk Burgum.

Aize de Jong is sinds 1999 vrijwilliger voor FC Burgum. Hij zet zich in als lid van de 'maandagochtenploeg' (MOP) en zorgt er samen met andere vrijwilligers voor dat het sportcomplex er netjes en opgeruimd blijft. Van prullenbakken legen, snoeiwerk, maaien tot herstelwerkzaamheden. De activiteiten die de heer De Jong jarenlang voor de gemeenschap deed, combineerde hij tot voor zijn pensioen (2004) met zijn werk als lasser bij Damen Shipyards in Suameer.

Wietze Haanstra uit Garyp (6 juni 1953)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wietze Haanstra (69 jaar) zet zich sinds 1979 belangeloos in voor de maatschappij. Hij is 60 jaar lid van de korfbalvereniging KV Vlug en Vaardig en in 2002 benoemd tot erelid. Voor de club is hij 13 jaar actief geweest. Als voorzitter, redactielid van het clubblad en scheidsrechter. Ook was Haanstra organisator en speaker van het ringrijden in Garyp en omliggende dorpen, de opbrengst daarvoor kwam ten goede aan de clubkas van de korfbalvereniging.

Decorandus is verder ruim 28 jaar voorzitter van Begrafenisvereniging De Eendracht. Van automatisering, facturering tot het bouwen en onderhouden van de website, Wietze Haanstra is beschikbaar als vrijwilliger. Naast zijn inzet voor de PKN kerk in Garyp, waar hij sinds 1997 lid is communicatiecommissie, is hij sociaal bewogen. Haanstra heeft oog en oor voor de medemens binnen de kerkelijke samenleving. Als volksvertegenwoordiger is de heer Sietze Haanstra 6 jaar actief geweest als gemeenteraadslid voor CDA Tytsjerksteradiel. Met name het Sociaal Domein was zijn specialisme. Daarnaast was hij voorzitter van de Adviesraad WMO. De vrijwillige activiteiten deed de heer Haanstra jarenlang naast zijn werk als directeur/eigenaar van WH Bedrijfsadvies en Consultancy.

Lubertus Jan Stortenbeker (9 januari 1955) en Elisabeth Stortenbeker-Tol uit Gytsjerk (10 oktober 1954)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lubertus Jan Stortenbeker (68 jaar, roepnaam Bert) was samen met zijn vrouw Elisabeth Stortenbeker-Tol (68 jaar, roepnaam Els) 20 jaar lang, in de periode van 1988 tot 2008, actief voor een wekelijks Christelijk muziekprogramma voor Radio Capelle. Bij deze lokale omroep van Capelle aan de IJssel werd elke zondag én op Eerste Kerstdag het programma \'Intermezzo’ live vanuit de studio uitgezonden.

De heer en mevrouw Stortenbeker stelden het programma samen, mevrouw Stortenbeker deed de presentatie. Een uitdaging voor haar, omdat ze een ernstig visuele beperking heeft. Maar haar man stond haar als mantelzorgbegeleider bij en begeleide haar hierin. Het programma kon rekenen op een groep vaste luisteraars die verzoeknummers konden aanvragen en ook werden speciale verjaardag afleveringen gemaakt met favoriete muziek van de jarige. De muziek die werd gedraaid kwam allemaal uit de eigen collectie.

Het echtpaar is sinds 1997 samen actief betrokken bij de Stichting Roemenië Manna, een stichting die humanitaire hulp verleent in Roemenië volgens de Christelijke beginselen. De activiteiten bestaan verder uit sponsoring van hulpbehoevende gezinnen, het werven van sponsors en het concreet bieden van hulp aan deze gezinnen. Tweejaarlijks wordt een werkbezoek gebracht aan Roemenië en aan de gezinnen. Al het werk gebeurt onbezoldigd.

Mevrouw Els Stortenbeker-Tol was in de periode 2002 tot 2013 voorzitter van de Stichting Adviesraad Gehandicapten/Platform Gehandicapten Zuidplas. De stichting werd opgericht (in 1995) met als doel de belangenbehartiging voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Het doel van de Stichting is deze doelgroep onder de aandacht brengen bij gemeenten.

Verder was zij voorlichter voor Oogvereniging Regiogroep Friesland. Tot vandaag de dag kan deze landelijke vereniging al 10 jaar een beroep op haar doen. Zij verzorgt voorlichtingssessies op scholen in Leeuwarden en omstreken. Vertelt daar als ervaringsdeskundige hoe het is om te leven en te functioneren met een visuele handicap.

