Care4More speelt in op populariteit e-bakfiets

wo 26 april 2023 12.40 uur

DRACHTEN - Het aantal elektrische fietsen groeit nog altijd in Nederland, zo blijkt uit de jaarlijkse E-bike Monitor van onderzoeksbureau Multiscope. Ook de elektrische bakfiets groeit mee. Het deed Care4More uit Drachten – specialist in aangepaste fietsen – besluiten ook bakfietsen te gaan aanbieden. En zoals verwacht: vooral de elektrische is populair.

Het moest wel even wennen, geeft Harold Renkema van Care4More toe: bakfietsen in de showroom naast de voor hem zo vertrouwde \'speciale’ fietsen. "We staan bekend om onze driewielfietsen, duofietsen en loopfietsen; fietsen voor met name ouderen en mensen met een beperking. Met de bakfiets bedienen we nu ook een jonge en vitale doelgroep – al kunnen ook ouderen prima overweg met de elektrische bakfiets van tegenwoordig."

Voor kinderen, maar ook de hond

Toch ziet Harold vooral gezinnen op de bakfietsen afkomen, en dan vooral de elektrische. "In een elektrische bakfiets vervoer je met gemak 2 of 3 kinderen, en ook honden gaan graag mee. Het is een praktische, duurzame en ook nog gezellige manier van vervoer. Dat ontdekken we nu ook in Friesland. Ja, de tijd dat je alleen in de Randstad bakfietsen zag, is verleden tijd. Ook in de provincie, en zeker grote dorpen als Drachten, zul je ze steeds meer tegenkomen."

Advies: maak altijd een proefrit

Mensen die overwegen een bakfiets te kopen raadt Harold aan eerst een proefrit te maken. "Het is niet niks dat je koopt. En zeker het verschil tussen wel en niet elektrisch moet je even ervaren. Neem vooral de kinderen mee, zeggen wij altijd. Het is dan ook regelmatig een gezellige boel op ons indoor testparcours."

Care4More is sinds jaar en dag gevestigd in Drachten. In 2022 opende het een nieuw pand aan de Pascallaan 2 (bedrijventerrein Azeven Noord) met een groot indoor testparcours. Meer informatie op www.care4more.nl.

