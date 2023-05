Koninklijke Onderscheiding voor 4 inwoners van Noardeast-Fryslân

wo 26 april 2023 12.05 uur

DOKKUM - In totaal kregen vier inwoners van Noardeast-Fryslân dit jaar tijdens de Lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding woensdag uitgereikt door burgemeester Johannes Kramer.

Beening Jacobs (82) Dokkum

De heer Beening Jacobs uit Dokkum is sinds 2001 actief als vrijwilliger op vele terreinen bij voetbalvereniging Be Quick uit Dokkum. Ook verkoopt hij lootjes Zo onderhoudt hij onder andere de velden en doet hij ook onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 2012 is de heer Jacobs ook actief voor het Albanië comité Raard. Decorandus gaat onder andere met zelfgemaakte producten langs de deuren, de opbrengst hiervan komt ten goede aan het comité.

Harmen Kamstra (69) Holwert

De heer Kamstra is actief voor diverse verenigingen en stichtingen in Holwert. Van 1994 tot 2015 was de heer Kamstra actief als boekhouder voor de Protestantse Gemeente Holwert. Sinds 1995 is hij voorzitter van de Stichting Nije Nijhof. Mede onder leiding van de heer Kamstra is het voormalige verzorgingstehuis verbouwd en inmiddels biedt het onderdak aan de huisartsenpraktijk, de thuiszorg, is er een uitleenpunt voor hulpmiddelen.

Sinds 2011 is meneer Kamstra voorzitter van de Stichting Multifunctionele Accommodatie. Deze stichting beheert het MFA De Ynset. Daarnaast is Harmen Kamstra ook vrijwilliger bij MFA De Ynset, dat onderdak biedt aan o.a. het dorpshuis, de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Van 2000 tot 2008 was Harmen Kamstra ook voorzitter van uitvaartvereniging De Laatste Eer.

Jilles Leijstra (67) Dokkum

De heer Leijstra was van 1992 tot 2022 actief in diverse functies van volkstuinvereniging Nocht en Wille. Van 2011 tot 2022 was hij bijvoorbeeld voorzitter en van 2000 tot 2022 was de heer Leijstra verantwoordelijk voor de verhuur van kavels. Van 2019 tot 2021 was Jilles Leijstra ook actief voor de Unie van Vrijwilligers. De heer Leijstra was bezorger van warme maaltijden vanuit zorgcentrum Dongeraheem voor cliënten in de dorpen in de omgeving van Dokkum. Ook is Jilles Leijstra al jaren actief als vrijwilliger voor Natuurmuseum Bruinenberg.

Sinds 2015 is de heer Leijstra ook vrijwilliger bij kringloopwinkel De Fûgelpits. Hij vervult hier als vrijwilliger diverse functies, variërend van schoonmaken tot het helpen van klanten. Sinds 2017 is Jilles Leijstra ook actief voor de Stichting Stop Hersentumoren. Voor deze stichting verzamelt hij metalen, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de stichting.

Jan Prins (80) Hallum

De heer Prins is sinds 1966 actief voor Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Hallum. Voor de vereniging vervult hij sinds 1966 al de functie van drager tijdens uitvaarten. Sinds 1990 is de heer Prins ook mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats in Hallum. Vanaf 2008 vervult Jan Prins diverse vrijwilligersfuncties bij Zorgcentrum Foswert in Ferwert. Zo helpt hij tweewekelijks bij het koffiedrinken en zorgt hij dat de bewoners van het zorgcentrum aanwezig zijn bij de kerkdienst op de zondagochtend.