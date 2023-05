Lintje voor vier inwoners van Dantumadiel

wo 26 april 2023 12.00 uur

DAMWâLD - Dit jaar zijn er vier inwoners in de gemeente Dantumadiel die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Alle personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Uit handen van burgemeester Klaas Agricola kregen zij de onderscheiding op 26 april overhandigd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Damwâld.

Echtpaar Klaver uit Feanwâlden

Evert Klaver (71) en Trijntje Klaver-Holtrop (71) Feanwâlden ontvingen beide een Koninklijke Onderscheiding.

Evert Klaver is sinds 2002 actief voor Volleybalvereniging Feanwâlden. Hij vervult de functie van penningmeester, doet de ledenadministratie, regelt de zaalverhuur voor trainingen en regelt de aankoop van kleding en wedstrijdmaterialen. Maar hij regelt ook de scheidsrechters en verzorgt het clubblad.

Daarnaast is de heer Klaver vanaf 2002 eveneens actief voor de Tennisvereniging Feanwalden. Hij draait kantinediensten, is klusjesman voor de vereniging, organiseert de DOE-Dag en regelt het financieel beleid. Sinds 2016 is de heer Klaver penningmeester van de Ondernemersvereniging Feanwalden. Daarnaast is de heer Klaver vrijwilliger bij de Lodenhelrun en brengt hij ouderen naar de kerk.



Trijntje (Tineke) Klaver-Holtrop is sinds 1985 actief voor de Volleybalvereniging Feanwâlden. Mevrouw doet onder andere de ledenadministratie, heeft plaats in de toernooicommissie en is begeleider van de jeugd. Daarnaast doet mevrouw ook de EHBO en zet zij toernooien op en is aanspreekpunt voor heel veel andere zaken binnen de vereniging.

Vanaf 1995 is mevrouw ook actief voor de Unie van Vrijwilligers. Zij vervulde 12 jaar lang een bestuursfunctie en was verantwoordelijk voor de PR. Daarnaast bezocht mevrouw vrijwilligers en nam ook nieuwe mensen voor vrijwilligersfuncties aan. Mevrouw is sinds 1995 ook actief binnen Talma Hus in Feanwâlden als vrijwilligster in diverse functies.

Chris Semplonius (71) uit Feanwâlden

De heer Semplonius was actief voor Toneelvereniging Vriendenkring uit Feanwâlden als schrijver en animator. Van 1983 tot 2002 was de heer Semplonius actief voor Atletiekvereniging Lionitas. De heer Semplonius was hier trainer, clubfysiotherapeut, hij verzorgde de redactie van het clubblad, zamelde geld in en was lid van de cabaretgroep.

Van 1994 tot 2021 was decorandus verzorger en fysiotherapeut voor Sportclub Veenwouden. Vanaf 2021 is de heer Semplonius bezig met Stichting Geef om Gryteke. De heer Semplonus wil geld inzamelen door een 300 kilometer lange fietstocht voor de behandeling van Gryteke Schievink tegen de ziekte MS.

Meindert Wiersma (69) uit Driezum

De heer Wiersma zet zich al vele jaren in voor Driezum-Wâlterswâld. Sinds 1975 tot heden is de heer Wiersma actief voor diverse activiteiten in de beide dorpen. Zo was hij betrokken bij de organisatie van de autocross, de wielerronde, bij kleinere sportwedstrijden als kortebaanschaatsen en tafeltennis.

Tussen 1976 en 2000 werden er 25 edities van de autocross van Driezum georganiseerd. Ook is de heer Wiersma al jaren actief voor de Stichting Paardensport Driezum – Wâlterswâld. De heer Wiersma bouwt hindernissen voor de Paardendagen, is speaker en ontwerpt drukwerk en promotiemateriaal. Sinds 2013 is de heer Wiersma actief als oprichter en beheerder van \'Ald Driezum-Wâlterswâld’. Hij archiveert en beheert hierin oude dorpsfoto’s op een webpagina.