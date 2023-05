Fairtrade keurmerk toegekend aan herenmodeketen Suitable

LEEUWARDEN - De Suitable herenmodeketen voert sinds begin maart het Fairtrade Cotton keurmerk op hun eigen duurzame Respect kledinglijn. Hiermee wordt Suitable een van de eerste herenmodeketens in Nederland die dit keurmerk draagt. Oprichter en eigenaar Raoul van Dun ziet dit als een belangrijke stap om het beleid van Suitable verder vorm te geven: "Om echt aan de top te staan moet je teruggeven aan de aarde. Dat vraagt om verdere verduurzaming."



Suitable herenmode investeert al sinds 1996 in een eerlijke productieketen. De Respect kledinglijn van Suitable gebruikt duurzame materialen en waar mogelijk natuurlijke kleurstoffen. Raoul van Dun benadrukt dat het vooral gaat om bewuste keuzes maken om de aarde en mensheid te beschermen. Het proces is ingericht om kledingstukken te produceren van hoge kwaliteit die lang meegaan. Van Dun: "Ik geloof al jaren in een duurzamere wereld, omdat het beter is voor Moeder Aarde en voor ons als mens. Ik ben ervan overtuigd dat het proces daarnaartoe minder hoeft te kosten dan soms wordt geschetst."

Duidelijkheid over duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de klant, maar het is niet altijd duidelijk wat dat precies inhoudt. Het is volgens Raoul van Dun dan ook de uitdaging om de toegevoegde waarde zichtbaarder te maken: "We doen heel wat, echter vertellen we dat onvoldoende." Daarom ligt er steeds meer focus op het naar buiten brengen van het duurzame verhaal van Suitable. Zo worden de verschillende keurmerken, zoals Fairtrade Cotton, steeds zichtbaarder weergeven op de verpakkingen en in de webshop. "Daarnaast moet het verhaal kloppen voor de klant", volgens Van Dun. "Niet iedereen geeft er evenveel om, maar het is belangrijk om de mensen te bereiken die zich hier wél mee bezighouden."

Bewuster omgaan met kleding

Naast het produceren van nieuwe kleding kijkt Raoul van Dun ook naar wat er al is: "Ik zie al een tijd kansen om ook de kleding die we hebben aangeboden een langer leven te bieden. Aan de ene kant door advies te geven hoe je ze beste kunt onderhouden. Aan de andere kant door diensten aan te bieden om kledingstukken bij een ervaren kleermaker te verstellen en herstellen." Recycling is een andere stap om zo min mogelijk textiel op de vuilnisbelt te laten eindigen. Suitable winkels zijn sinds kort ook inzamelpunten voor ongewenste kledingstukken. "Van de ingezamelde kleding worden vervolgens weer nieuwe artikelen gemaakt. Zo kunnen we echt circulair ondernemen", volgens Van Dun.

