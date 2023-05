Uitdagingen kleine kruideniers versus grote ketens

wo 26 april 2023 09.43 uur

DRACHTEN - In de wereld van de supermarkten zijn grote ketens zoals Albert Heijn en Jumbo de grote spelers die de markt domineren. Echter hebben kleine supermarkten in Friesland ook hun eigen unieke rol te vervullen in de lokale gemeenschap. In dit artikel bespreken we de uitdagingen waarmee kleine supermarkten te maken hebben en enkele strategieën waarmee zij zich kunnen differentiëren en toch succesvol kunnen blijven.

De prijsconcurrentie

Kleine supermarkten in Friesland staan voor grote uitdagingen als het gaat om concurreren met grote ketens. De prijsconcurrentie is één van de grootste problemen voor de kleinere winkels, omdat grote ketens hun prijzen lager kunnen houden door hun inkoopvolume en efficiëntere logistiek. Daarom hebben veel klanten de neiging om voor de goedkoopste optie te kiezen. Ook de stijgende energieprijzen zetten extra financiële druk op sommige kleinere supermarkten.

Om dit probleem aan te pakken, moeten kleine supermarkten zichzelf differentiëren van de grote ketens. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door het aanbieden van lokale producten, een persoonlijke service en een unieke sfeer in de winkel. Er zijn namelijk klanten die waarde hechten aan deze aspecten en daardoor bereid zijn om iets meer te betalen voor hun boodschappen.

Assortiment

Een andere uitdaging voor kleine supermarkten is het assortiment. Grote ketens hebben vaak een veel breder aanbod aan producten dan kleinere winkels, omdat zij meer ruimte en inkoopkracht hebben. Hierdoor kunnen ze meer variatie bieden aan hun klanten.

Om dit probleem op te lossen, kunnen kleine supermarkten ervoor kiezen om zich te specialiseren in een bepaald type producten of merken. Door bijvoorbeeld biologische producten of streekproducten aan te bieden, kunnen zij hun klanten een unieke ervaring bieden en concurreren met de grote ketens.

Een voorbeeld hiervan is: Streekwinkel 't Verst, een onbemande mini-supermarkt in Munnekeburen, Friesland, gerund door melkveehouders Willem en Titia van der Linde. Ze verkopen verse producten van lokale boeren, slagers en ambachtslieden uit de omgeving. De winkel is ontstaan uit de behoefte om lokale producten te kunnen kopen in dit winkel loze deel van Friesland en om de boer-burgerverbinding te versterken. De winkel heeft een klein assortiment dat steeds groter wordt en biedt kwalitatief hoogwaardige producten tegen concurrerende prijzen. Toeristen en locals genieten vooral in de zomer van boerderij-ijs, tap melk of verse zuivel.

Concurrentie online

Een derde uitdaging voor kleine supermarkten is hun online aanwezigheid. Grote ketens hebben vaak een uitgebreide webshop waar klanten online boodschappen kunnen bestellen en thuis kunnen laten bezorgen. Voor kleine supermarkten is het vaak moeilijk om dit op dezelfde schaal aan te bieden.

Daarnaast hebben grote ketens ook een sterke online aanwezigheid dankzij hun grote online reclamecampagnes. Zo bieden zij hun reclamefolders ook online aan en kunnen klanten deze gemakkelijk bekijken op hun computer of smartphone. Zo weet bijna heel Nederland dat er elke week wel een nieuwe stuntprijs te vinden is in de laatste nieuwe Aldi brochure.

Om dit probleem op te lossen en hun online aanwezigheid te vergroten, kunnen kleine supermarkten ook gebruikmaken van deze technieken. Door bijvoorbeeld actief te zijn op sociale media en hun producten daar te promoten, kunnen zij hun klanten bereiken en hun naamsbekendheid vergroten. Ook kunnen zij samenwerken met lokale bezorgdiensten om hun klanten toch een online optie te bieden. Het gaat erom dat kleine supermarkten hun klanten op een makkelijke en toegankelijke manier kunnen bereiken, ook online.