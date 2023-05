Stankoverlast rioolwaterzuivering Burdaard aangepakt

wo 26 april 2023 09.16 uur

BURDAARD - Wetterskip Fryslân gaat de stankoverlast bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Burdaard aanpakken. "Wij gaan drie open slibbakken afdekken en bouwt een installatie om de lucht in die bakken te zuiveren."

De werkzaamheden starten naar verwachting komend najaar en duren ongeveer vier maanden. Het dagelijks bestuur stelde deze week voor de maatregelen 950.000 euro beschikbaar.

De sterke geuren bij de rioolwaterzuivering Burdaard worden veroorzaakt door het slib dat in de open bakken wordt ingedikt. In de bakken wordt het slib tijdelijk opgeslagen waarbij er zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald. Het schoongemaakte water gaat vanuit de zuivering naar de Dokkumer Ie. Tankauto’s voeren het ingedikte slib af naar de slibontwateringsinstallatie in Heerenveen.

Klachten

De laatste jaren kreeg het Wetterskip Fryslân van dorpsbewoners en gasten van de camping en jachthaven naast de rioolwaterzuivering regelmatig klachten over stank. Tijdens het vullen en legen van de open bezinkbakken komen de sterke geuren vrij die als stank wordt ervaren.

Bij warm weer en een ongunstige wind namen de klachten toe.

Tijdelijke maatregel

Om de klachten eerst zoveel mogelijk te verminderen, voert het Wetterskip sinds 1 januari 2022 het slib uit Burdaard versneld af naar Heerenveen. Dat betekent dat er tijdens het indikken minder water uit het slib wordt onttrokken. Het versneld afvoeren is een tijdelijke maatregel en geen duurzame oplossing. Dit kost ons ongeveer 30.600 euro extra per jaar.

Schone lucht

Door de bakken straks met aluminium luiken af te dekken, is er weer meer tijd om het water uit het slib te onttrekken en hoeft er minder vaak slib naar Heerenveen te worden afgevoerd. Wetterskip Fryslân: "We leggen een nieuw systeem aan die de lucht onder de platen continu afzuigt. Vervolgens gaat de lucht via een leiding naar een nieuwe silo met lavastenen. De lavastenen zorgen ervoor dat de lucht wordt gefilterd en als reukloze, schone lucht de silo verlaat."

Maatregelen werken

"We hebben op de rioolwaterzuiveringen in Dokkum en Oosterwolde al slibbakken afgedekt en geurfilters geplaatst." Op dit moment krijgt de waterzuivering in Bolsward ook zo’n systeem. In Dokkum en Oosterwolde hebben de maatregelen al geleid tot veel minder klachten over stankoverlast.