Zwerfafvalactie van BSO-kinderen Kids First

di 25 april 2023 17.32 uur

FEANWâLDEN - Kids First organiseert zwerfafvalacties op haar locaties in samenwerking met de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Op vier locaties van Kids First vonden opschoonacties plaats: in Hallum, Wâlterswâld, Feanwalden en Damwâld. Op maandag 24 april was BSO De Luchtballon in Feanwâlden aan de beurt.

Anna Dotinga van de gemeente vindt het belangrijk dat kinderen weten waarom ze afval op gaan ruimen. "Er werd eerder enkel een opschoonactie georganiseerd. Ik vind het belangrijk dat kinderen ook daadwerkelijk weten waarom ze het zwerfafval opruimen, zodat ze zich bewuster worden van het afval dat op straat ligt en er hopelijk zelf niks meer bij gooien. Daarom ben ik begonnen met het geven van gastlessen over zwerfafval", aldus Anna.

De gastles ging over de meest voorkomende stukken zwerfafval en de afbreektijden daarvan en de gevolgen voor mens en natuur. Daarnaast werd er verteld wat je kunt doen om zwerfafval tegen te gaan. De kinderen zaten vol met verhalen over wat zij eerder gevonden hadden op straat en stonden te springen om naar buiten te gaan om zwerfafval op te ruimen.

Kids First vindt spelen en beleven in de natuur belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerker Eline: "Door de gastles waren de kinderen erg enthousiast om op pad te gaan. Er is veel afval verzameld en we zijn ook zeker van plan om dit de komende weken vaker te gaan doen". Aan het einde kregen alle kinderen als dank een afvalkwartet cadeau van de gemeente. Hiermee kunnen ze thuis en op de BSO nog meer leren over afvalscheiding en zwerfafval.

Zwerfafval staat in de top drie van grootste ergernissen in Nederland en het is ook nog eens slecht voor de natuur. Dieren raken er in verstrikt en zien het als voedsel. Daarnaast blijft zwerfafval erg lang liggen in de natuur. Wij mensen krijgen ook plastic binnen omdat het nooit vergaat, maar in kleine stukjes uit elkaar valt en zo in de voedselketen terecht komt.

Ook dichtbij huis is zwerfafval een probleem, bijvoorbeeld wanneer er een blikje in het land van een boer wordt gegooid. Als deze gaat maaien valt het blikje uiteen in scherven. De scherven komen dan in het voer van de koe en daar kan de koe heel ziek van worden en zelfs dood aan gaan. Dit brengt onnodig veel leed met zich mee en had gemakkelijk voorkomen kunnen worden. "Tegenwoordig zit er statiegeld op blikjes, en we hopen dat het aandeel blikjes in de natuur daardoor vermindert", aldus Anna Dotinga.

Wil je ook samen met jouw groep een opschoondag organiseren in de gemeente Noardeast-Fryslân of gemeente Dantumadiel? Meld je dan aan voor een opschoondag. Dit is nog steeds mogelijk. Stuur een mail naar: afval@noardeast-fryslan.nl voor meer informatie.