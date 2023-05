Verdachte ligt op straat te slapen: proces verbaal klopt niet

di 25 april 2023 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige Grouster kon zich niet voorstellen dat hij politieagenten had uitgescholden voor "kankerwouten". Een vriend van hem was geopereerd aan de vaak slopende ziekte, vertelde hij dinsdag aan de politierechter.

Half op de stoep half in de bosjes

Toch kwam het tot een veroordeling. De politie was op 27 januari in actie gekomen na een melding dat er in Reduzum een man half op de stoep en half in de bosjes lag te slapen. De melders slaagden er niet in de man wakker te krijgen. Dat lukte de politie uiteindelijk wel, met enige moeite.

Geen identiteitsbewijs

Toen hij in eerste instantie het woord "kanker" in negatieve zin gebruikte, lieten de agenten het nog lopen. De man verklaarde dat hij had gedronken. Hij moest mee naar het bureau omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien. Toen hij, zittend op de achterbank van de politiewagen, zich het scheldwoord "kankerwouten" liet ontvallen, vonden de agenten het welletjes.

Bult op het hoofd

Er werd een proces verbaal voor belediging opgemaakt. De Grouster kon zich op de zitting nog steeds niet voorstellen dat hij de agenten had uitgescholden. Hij trok ook in twijfel of hij wel op straat lag te slapen. Hij had een bult op zijn hoofd, voor hetzelfde geld was er iets anders gebeurd, opperde hij.

Boete van 250 euro

"Er wordt maar klakkeloos uitgegaan van wat de agenten zeggen". De rechter gaf aan dat zij ook niet wist wat zich van tevoren had afgespeeld. "Daar was ik niet bij". Maar dat de Grouster de agenten had beledigd stond voor de rechter wel vast. De man had destijds een schikking van 350 euro aangeboden gekregen. De rechter maakte er een boete van 250 euro van, te betalen in vijf termijnen van 50 euro.