Verdachte werpt rookgordijnen op maar wordt toch veroordeeld

di 25 april 2023 15.25 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige Drachtster die terecht stond op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het weigeren van een bloedproef deed naar de smaak van de rechter vooral zijn best om rookgordijnen op te trekken. Maar het kwam toch tot een veroordeling.

Speed, cocaïne en GHB

Op twee verschillende tijdstippen, in december 2020 en november vorig jaar, was de Drachtster aangehouden omdat hij werd verdacht van rijden onder invloed. De eerste keer bestuurde hij een auto. Uit onderzoek van het bloed bleek dat de man onder invloed was van speed, cocaïne en GHB.

Gemeten waarden logen er niet om

De gemeten waarden logen er niet om, stelde de officier van justitie vast. De \'legale’ waarde van cocaïne is 10 microgram per liter bloed, bij de verdachte werd een waarde van maar liefst 110 microgram gemeten. De gevolgen waren ingrijpend: de Drachtster moest het rijbewijs inleveren en meewerken aan onderzoeken naar de rijgeschiktheid door het CBR.

Iemand anders heeft gereden

"Het heeft mij grijze haren bezorgd", zei de Drachtster. In november vorig jaar werd hij weer aangehouden, deze keer reed hij op een scooter. De man beweerde dat niet hij, maar iemand anders had gereden. Hij zou als passagier op de scooter hebben gezeten.

"U bent goed in verwarring zaaien"

De rechter constateerde dat hij wel had meegewerkt aan de speekseltest. En in het proces verbaal had de politie met geen woord gerept over een tweede persoon. De man had destijds zelfs verklaard dat hij had gereden. "U bent goed in verwarring zaaien", merkte de officier van justitie op.

Een joint gerookt

De Drachtster had vervolgens geweigerd om mee te werken aan een bloedproef. Hij was moe en hij wou naar huis. Hij had nog wel voorspeld dat hij positief zou testen op cannabis, een dag eerder had hij een joint gerookt. De rechter kwam tot de slotsom dat de Drachtster degene was die de scooter had bestuurd.

Werkstraf en rijontzegging

"U hebt genoeg rookgordijnen opgeworpen, maar uit het proces verbaal blijkt dat u degene was die heeft gereden". De rechter volgde de eis van de officier van justitie en veroordeelde de Drachtster tot een werkstraf van 50 uur en een rijontzegging van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk.