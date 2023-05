Extra lange treinen voor Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag

di 25 april 2023 11.36 uur

HURDEGARYP - Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag komen er weer aan. Speciaal voor deze dagen zet Arriva in Friesland langere en extra treinen in. Ook rijden de Arriva-bussen in Friesland op Koningsdag volgens een zaterdagdienstregeling.

Op 26 april tijdens Koningsnacht zet Arriva vanaf 23.00 uur extra lange treinen in tussen Groningen en Leeuwarden. Ook de laatste treinen vanuit Groningen naar Delfzijl, Roodeschool, Bad Nieuweschans en Veendam zijn langer. Zo komen reizigers vanuit Groningen allemaal weer thuis.

Langere treinen

Arriva rijdt op Koningsdag en op Bevrijdingsdag vanaf 21.00 uur tot het einde van de dienstregeling met langere treinen. En om 00.24 uur rijdt er een extra trein van Groningen naar Leeuwarden. Overdag rijdt Arriva met langere treinen op de tijdstippen dat extra drukte wordt verwacht.

Tussen Leeuwarden - Stavoren, Leeuwarden - Groningen, Groningen - Veendam/Weener en Groningen - Delfzijl is dit van 12.00 tot 18.00 uur. En tussen Groningen en Roodeschool rijdt Arriva van 12.00 tot 15.00 uur met langere treinen.

De bussen van Arriva in Friesland rijden op Koningsdag volgens een zaterdagdienstregeling

Dit betekent dat er vroeg in de ochtend minder bussen rijden. Op Bevrijdingsdag rijden Arriva-bussen in Fryslân volgens de vakantiedienstregeling.

Meer informatie over de dienstregeling op Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag en over de vakantiedienstregeling voor bus en trein in de meivakantie is te vinden via www.arriva.nl/dienstregeling