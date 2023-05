Buitenbrandje in tuin geblust door brandweer

ma 24 april 2023 20.52 uur

OOSTERWOLDE - De brandweer moest maandagavond in actie komen voor een buitenbrandje in een tuin achter een woning aan de Brugkampweg in Oosterwolde. Vermoedelijk is er brand gesticht, zeker vanwege het natte weer dat deze maandag kenmerkte.

De brandweer wist het vuur snel te doven.